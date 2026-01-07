Riapre il cantiere in Passeggiata Ciccione: da lunedì torna attivo il semaforo ad Alassio

Ripartono da lunedì 12 gennaio i lavori sulla passeggiata Angelo Ciccione ad Alassio. Dopo la pausa imposta dal periodo festivo, il cantiere tornerà operativo nel tratto lungo la via Aurelia compreso tra lo stabilimento balneare “La Scogliera” e la scalinata numero 8, dove è in corso la demolizione delle strutture esistenti per la realizzazione di una nuova scogliera di protezione.

Durante le festività i lavori erano stati sospesi per agevolare la viabilità in un periodo di forte afflusso turistico, consentendo il ripristino del doppio senso di marcia. Dal 12 gennaio, invece, tornerà attivo l’impianto semaforico temporaneo che regolerà il traffico a senso unico alternato, necessario per permettere le operazioni in sicurezza.

«Stiamo completando la fase di demolizione della scogliera e dei plinti della passeggiata, che rientra nel primo lotto dell’intervento – spiega il sindaco Marco Melgrati –. In parallelo si avvia alla conclusione la conferenza dei servizi, passaggio fondamentale per poter affidare i lavori di rifacimento del tratto interessato. Abbiamo inoltre richiesto alla Regione un contributo per un secondo lotto, relativo al tratto verso Laigueglia, oggi ammalorato ma meno critico rispetto a quello già in lavorazione».

L’intervento si è reso necessario a causa del grave deterioramento delle strutture portanti della passeggiata, già oggetto di puntellamenti provvisori. La situazione aveva portato, lo scorso ottobre, all’ordinanza di chiusura al transito pedonale e veicolare per motivi di sicurezza.

Il cantiere, avviato a inizio novembre, prevede prima la demolizione delle parti compromesse e poi la ricostruzione della passeggiata insieme alla nuova scogliera, pensata per proteggere l’area dalle mareggiate. Il sindaco guarda con fiducia alle tempistiche: «Contiamo di completare tutto entro Pasqua». L’investimento complessivo supera il milione di euro e punta a restituire alla città un tratto di lungomare rinnovato e sicuro.