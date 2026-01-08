"SìAmoMillesimo" ricorda Andrea Massaro: "Trasparenza e impegno al servizio della comunità"

Il gruppo di opposizione “SìAmoMillesimo” ricorda Andrea Massaro, scomparso nei giorni scorsi all’età di 47 anni. E lo fa in una lettera:

"Caro Andrea, chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti, di esserti amico, era certo che a dirti “arrivederci” saremmo stati in tantissimi. Eravamo veramente in tanti, commossi e, allo stesso tempo, paghi del tanto che ci hai saputo donare e insegnare".

"La tua trasparenza ti ha permesso di offrirti alla comunità nella maniera migliore, più aperta e semplice, e di regalarci un esempio che abbiamo spesso seguito e che seguiremo ancora".

"Vogliamo pensarti mentre passeggi nelle praterie celesti, intento nella lettura, una delle tue grandi compagne di vita. Grazie Andrea, grazie di tutto. Ti abbiamo voluto bene, te ne vogliamo e te ne vorremo sempre!".