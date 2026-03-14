Chiude la Pro Loco di Carcare, si dimette il direttivo: "Venuto meno l'entusiasmo e il clima sereno per portare avanti un'attività di volontariato"

"Si chiude l’esperienza della Pro Loco di Carcare. Dopo due anni di attività, eventi e iniziative che hanno animato il paese, il direttivo dell’associazione ha rassegnato le proprie dimissioni".

A comunicarlo direttamente il direttivo dell'associazione di volontariato carcarese.

"La decisione è maturata nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo, quando, c’è stato il passo indietro della Presidente Elisa Ferraro e della restante parte del direttivo, non essendoci più le condizioni per proseguire. In questi due anni la Pro Loco è stata parte attiva nella vita del paese, contribuendo alla realizzazione di appuntamenti come il Giugno Carcarese, la Fiera del Bestiame e numerose altre iniziative di carattere sociale, ricreativo e aggregativo - spiegano - Tra i momenti più significativi va ricordato il Festival delle Pro Loco del 2024, che aveva riportato a Carcare numerose realtà associative del territorio e che avrebbe dovuto svolgersi nuovamente anche quest’anno. Alla luce della situazione attuale, la manifestazione verrà ospitata in un’altra sede".

"Alla base della decisione vi è il venir meno di quell’entusiasmo e di quel clima sereno indispensabili per portare avanti un’attività associativa di volontariato. A incidere sono state anche le continue polemiche che hanno accompagnato alcune iniziative, comprese quelle legate al Carnevale. A rendere ancora più complesso il percorso di questi due anni ha contribuito anche la mancanza di una sede e di una struttura propria, elemento che ha inevitabilmente aumentato le difficoltà organizzative e operative dell’associazione - continuano dalla Pro Loco di Carcare. Nella serata di ieri, nel corso di una riunione svoltasi in Comune, il Sindaco Rodolfo Mirri e il vicesindaco Massimo Marini hanno cercato di comprendere le ragioni della decisione, manifestando il proprio dispiacere per una conclusione che rappresenta comunque una perdita per il paese".

"Il direttivo tiene inoltre a sottolineare che tutte le iniziative promosse in questi due anni sono sempre state pensate con l’obiettivo di animare il paese e favorire il commercio locale, portando persone, presenza e occasioni di partecipazione a beneficio dell’intera Carcare, e mai con l’intento di fare concorrenza a qualcuno, come talvolta si è voluto far credere. Il direttivo ha inoltre dovuto affrontare anche situazioni ereditate dalla precedente gestione. In particolare è stato saldato il debito nei confronti del Comune di Carcare ed è attualmente in corso la definizione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di lasciare l’associazione in una situazione contabile chiara, ordinata e positiva - precisano - Si chiude dunque una parentesi importante per Carcare, fatta di impegno, volontariato, eventi, sacrifici e tanti bei ricordi. Un’esperienza che, pur tra difficoltà e incomprensioni, ha segnato il ritorno di una Pro Loco attiva nel paese e che lascia in eredità attività realizzate, conti sistemati e la consapevolezza di aver cercato di dare un contributo concreto alla vita di Carcare".

"Per quanto riguarda la Festa delle Pro Loco, il direttivo provvederà a comunicare formalmente il proprio scioglimento all’UNPLI Provinciale, affinché possa assumere le opportune determinazioni insieme alle altre Pro Loco della Valle - concludono - La valutazione in merito al futuro svolgimento della manifestazione, così come alle eventuali modalità organizzative e alla sede, sarà pertanto rimessa agli organismi competenti e al confronto con le altre realtà del territorio".