Albenga, i Fieui di Caruggi ricordano Fabrizio De André con una corona di fiori

Alle ore 2.30 dell’11 gennaio 1999, all’età di soli 58 anni, moriva Fabrizio De André. I Fieui di Caruggi lo ricorderanno domenica mattina (11 gennaio), deponendo un mazzo di fiori nella piazza a lui dedicata sul lungomare di Albenga, alle ore 11.

Il legame tra De André e Albenga, grazie ai Fieui, è diventato negli anni molto forte e sentito, al punto che la cittadina ingauna viene spesso indicata come “città di De André”. Nel 2009, a Fabrizio De André fu assegnato il Premio Fionda di legno alla memoria; il riconoscimento venne consegnato da Antonio Ricci a Dori Ghezzi, che da allora iniziò con Albenga un rapporto di simpatia e affetto, sfociato nel 2015 nella cittadinanza onoraria.

Da 15 anni, inoltre, i Fieui di Caruggi, con la collaborazione del Comune e il patrocinio morale della Fondazione De André, organizzano una serie di eventi denominati Ottobre De André, manifestazione riconosciuta a livello nazionale come la più bella e intensa tra le tante dedicate a Faber. Negli anni hanno partecipato, oltre a Dori Ghezzi e Antonio Ricci sempre presenti, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui il figlio Cristiano e la nipote Alice, il nipotino Demetrio, e musicisti, amici e collaboratori diretti di Fabrizio come Mauro Pagani, Paolo Villaggio, Ellade Bandini, Don Gallo, Giorgio Cordini, Mario Arcuri, Laura De Luca e Lucio Fabbri.