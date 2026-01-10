Mareggiata, nottata di super lavoro a Celle. Sindaco: "Situazione non più sostenibile, il progetto per evitare l’allagamento è quasi pronto"

Dopo gli allagamenti di ieri pomeriggio nottata di super lavoro per evitare che il mare invadesse il centro storico di Celle Ligure.

La ruspa ha infatti operato senza sosta fino alle 6.30 alla foce del rio Ghiare togliendo la sabbia e non consentendo di far salire ul livello del mare.

Inoltre l'ausilio delle pompe messe a disposizione dalla protezione civile ha aiutato il deflusso delle acque.

"Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi che fino ad ora incessantemente hanno lavorato per evitare l’allagamento del paese, ed il Comandante Foti che é stato con me fino alla fine - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - La situazione non è più sostenibile, il progetto per evitare l’allagamento é quasi pronto, sarà mia cura continuare a cercare finanziamenti per poterlo realizzare".

Ieri ad allagarsi erano state la prima parte di via Aicardi, via Boagno e Piazza del Popolo.

Il Comune con un progetto di fattibilità è alla ricerca di una soluzione tecnica idonea per garantire il corretto deflusso delle acque superficiali del centro storico, anche in occasione dell'innalzamento del livello di deflusso del rio Ghiare.