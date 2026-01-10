La fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina illumina Savona: il passaggio dei tedofori ferma la città (FOTO e VIDEO)

Attesa, curiosità, emozione. Sì perché negli occhi dei 21 tedofori scelti per portare la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 quello è stato il sentimento che prevaleva.

Questa mattina Savona si è svegliata immersa nello spirito olimpico e dalla zona di Miramare, dalle Funivie, ha preso il via il percorso della fiamma.

La stessa ha poi fiancheggiato la Torretta, via Paleocapa, Piazza Mameli, Piazza Mameli, via Montenotte, Corso Mazzini per arrivare a transitare sulla suggestiva fortezza del Priamar.

I tedofori hanno poi attraversato via Trento & Trieste, Piazzale Eroe dei due mondi, Corso Colombo nella parte aperta al traffico non il lungomare, Corso Vittorio Veneto e infine in via Nizza.

La carovana quindi concluderà il suo viaggio all’altezza del supermercato Famila con la fiaccola trasportata dal campione di ballo freestyle Matteo Dante, dove partirà per raggiungere Imperia. Sanremo, Dolceacqua (porterà la fiaccola la ricercatrice universitaria di Cairo Jasmine Ortolan), Ventimiglia (tra i tedofori Mauro Griffo, agente della Polizia locale di Finale Ligure e volontario di Protezione Civile) e infine Cuneo le altre tappe di giornata.

Oltre a Dante tra i tedofori savonesi che si sono susseguiti (in ordine sparso) la triatleta Laura Facciolo, il talento dell'equitazione Leopoldo Petrini, la quattrocentista Cassandra Sprenger, l'ex tennista Gaya Briano, già giocatrice di Serie B negli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90, l’ex sindaco di Finale Flaminio Richeri, Ivano Turco, la 15enne Martina, la genovese Ginevra, l'insegnante dell'istituto Ferraris Pancaldo Mauro Odetto, l'atleta di Ju-Jitsu Simone Monti e l’ex atleta savonese Carlotta Leone.

Ieri invece a La Spezia hanno portato la fiaccola il portiere dell'Altarese, veterano del calcio locale che ha militato in diversi club savonesi Jacopo "Pappo" Provato e alle Cinque Terre l'albisolese Federica Fazio. A Genova spazio per il campione di freestyle motocross, inventore della Mototerapia Vanni Oddera, la campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, Ilaria Accame, velocista olimpica e l’ex maratoneta Fulvio Dogali.

Savona sarà inoltre il luogo dove, simbolicamente, si incroceranno la fiaccola delle Olimpiadi del 2026 e quella delle Olimpiadi invernali di Cortina 1956.

Il Prefetto Carlo De Rogatis infatti ha messo a disposizione del Comune di Savona e del Coni una fiaccola dei giochi olimpici invernali di 70 anni fa che è esposta nell’atrio del Comune di Savona.



Terminato il percorso della carovana nella Sala Rossa si è tenuta l’iniziativa: “Savona e la fiaccola olimpica: un legame nella storia” dove Franco Astengo ha raccontato il rapporto tra Savona e la fiamma, gli altri passaggi in città e i tedofori savonesi illustri, alcuni dei quali presenti in sala.

Ai tedofori che non sono stati citati chiediamo di contattarci via mail all'indirizzo direttore@savonanews.it per segnalarci la loro presenza, provvederemo ad aggiungere i nominativi nell'articolo.