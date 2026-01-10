Outdoor, psicologia, competenze giuridico economiche al liceo di Limone (FOTO e VIDEO)

Outdoor, psicologia e scienze, competenze giuridico economiche: da martedì 13 gennaio iniziano le iscrizioni on line per le future classi prime al liceo economico sociale a curvatura sportiva di Limone Piemonte.

Sono molte ed accattivanti le attività didattiche proposte dalla nuova vicepreside che rilancia la sede limonese in crescita di iscritti, la prof.ssa Antonella Pulvirenti con tutto il bel team di docenti costituitosi, che ha già suscitato molto entusiasmo e partecipazione. Molte sono le buone relazioni intessute con il territorio, da realtà sportive e culturali. Si va dal minicorso di sci non agonistico ma anche basico per tre giorni nei vicini impianti, alla ciaspolata, al pattinaggio di ghiaccio nell'adiacente struttura, alla visita al museo delle meraviglie a Tenda, utilizzando il treno delle meraviglie, all'osservatorio di Pino torinese, a Vicoforte, a Memo e casa museo Galimberti. In più si aggiunge quest'anno il tennis con il docente abilitato di scienze motorie ed attività varie di educazione civica in programmazione. Le gite ed i soggiorni studio si effettueranno insieme a tutti i 1.400 alunni con la sede di Cuneo (così come alcune attività laboratoriali, culturali, sportive), perché la scuola è unica tra Cuneo e Limone: solo l'interazione tra tanti studenti consente un proficuo scambio culturale, emozionale, valoriale, fattore di crescita. È partito lo sportello di ascolto con una psicologa professionista esterna, come nella sede di Cuneo, in un'ottica di mentoring e coaching.

Il liceo di Limone Piemonte, ospitato in una bellissima sede in mezzo al verde ma comoda alla stazione dei treni, non è indicato solamente per gli sportivi, ma per tutti coloro che amano classi meno affollate rispetto alla sede di Cuneo, dove la personalizzazione dell'insegnamento è sicuramente più fattibile, con i medesimi docenti laureati del capoluogo. Il diploma rilasciato giuridicamente è quello del liceo economico sociale che è un'opzione delle scienze umane uguale a quello della sede di Cuneo. Oltre alle materie del curricolo base propriamente liceali, matematica, fisica, storia, italiano, scienze, storia dell'arte, due lingue straniere, sono potenziate le scienze umane (comprensive di antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e sociologia), e le competenze giuridico economiche nelle materie diritto ed economia politica con la docenza di avvocati, per un totale di 27 ore nel biennio e 30 nel triennio. Il liceo adotta la settimana corta dal lunedì al venerdì. Per gli studenti che arrivano da fuori provincia o fuori regione, il liceo fornisce un elenco di affittacamere B&B low cost, idem per il pasto.

La curvatura sportiva (due ore di motoria in più nel biennio, una nel triennio) non deve trarre in inganno: il liceo è aperto a tutti, sportivi e non, anche non praticanti, perché il fattore più importante è lo studio liceale che consente di iscriversi a qualunque università. Ex alunni sono ora valenti fisioterapisti, ingegneri, commercialisti, avvocati, psicologi, infermieri, tecnici di laboratorio, artigiani, maestre nelle scuole materne o elementari (il titolo di accesso è la laurea in scienze della formazione che si può frequentare con qualunque diploma dopo il superamento del test), docenti liceali in svariate materie. Gli orari seguono quelli del treno, con alcuni sportelli didattici (anche parzialmente on line) ed attività complementari di recupero e potenziamento in varie discipline curricolari e non.

Il costo dell'abbonamento del treno non è un problema (attualmente frequentano alunni dalla valle Stura, da Fossano, da Cavallermaggiore): il comune (prodigo nelle borse di studio da oltre 200 euro ciascuno che coprono quasi il 50% dell'utenza), eroga ad ogni studente limonese o non, 124 euro per sostenere i costi di trasporto. A ciò si aggiunga la detrazione fiscale per chi utilizza mezzi di trasporto collettivi non inquinanti quali il treno. L'iscrizione nella sede di Limone è libera senza limitazioni di accesso. Per visitare ancora il liceo è possibile fissare un appuntamento con la referente prof. Antonella Pulvirenti all'indirizzo email antonella.pulvirenti@liceodeamiciscuneo.edu.it.

Info: https://www.liceodeamiciscuneo.edu.it/iscrizioni-online-classi-prime/

La presentazione del Liceo E. De Amicis (guarda il VIDEO)