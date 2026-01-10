Pietra, nuova legislatura del Consiglio comunale dei ragazzi: Bianca Tonon eletta sindaco

Giovedì 8 gennaio, nella sala consiliare “Augusto Rembado” del Palazzo comunale, si è ufficialmente insediata la IIª legislatura del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Pietra Ligure.

Tredici i consiglieri democraticamente eletti con il voto delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I° grado “Nicolò Maritini” e delle classi IV e V delle scuole primarie “Dottor G. Sordo” e “Papa Giovanni XXIII” di Pietra Ligure, nella tornata elettorale svoltasi il 27 novembre: Vittoria Capostagno (classe IV, scuola primaria Papa Giovanni XXIII), Jacopo Granero (classe V, scuola primaria Papa Giovanni XXIII), Pietro Tonon (classe IV, scuola primaria Dottor G. Sordo), Gabriele Pietrini (classe V, scuola primaria Dottor G. Sordo), Matteo Ruggero, Bianca Tonon, Alessio Bezhani (classe I, scuola secondaria di I° grado Nicolò Martini), Klea Prroj, Emanuele Gamba, Marina Monaco (classe II, scuola secondaria di I° grado Nicolò Martini), Gabriele Zandonella, Rebecca Corona ed Elisabetta Orlanda (classe III, scuola secondaria di I° grado Nicolò Martini).

Nella sua prima seduta il CCR ha eletto, con voto palese, sindaco Bianca Tonon e vicesindaco Pietro Tonon, scelti, come da regolamento (delibera del Consiglio comunale n. 24 del 27 luglio 2023), tra i candidati delle classi IV e V delle scuole primarie Dottor G. Sordo e Papa Giovanni XXIII e delle classi I e II della scuola secondaria di I° grado Nicolò Maritini.

Al termine della proclamazione dei nuovi eletti, come da regolamento, il passaggio di testimone è stato suggellato dal tradizionale rito della campanella e dalla consegna della fascia istituzionale da parte del sindaco uscente, Asia Robutti, alla neoletta Bianca Tonon.

Hanno accolto i consiglieri neoeletti, accompagnati dalla dirigente scolastica dott.ssa Giuseppina Manno e dai referenti del progetto prof. Luca Maglio e maestra Linda Gambaro, il sindaco Luigi De Vincenzi, gli assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino, all’ambiente e attività produttive Cinzia Vaianella e ai lavori pubblici Francesco Amandola e la presidente del consiglio e consigliere delegato alla pubblica istruzione Michela Vignone.

Il CCR si riunirà almeno due volte l’anno presso la sala consiliare “Augusto Rembado” del Palazzo comunale, durerà in carica due anni scolastici ed eserciterà funzioni consultive e propositive in materia di ambiente, cultura, politiche giovanili, sport e attività didattiche, oltre che in ambiti legati alla solidarietà e alla coesione sociale.

"Congratulazioni ai consiglieri neoeletti, al sindaco Bianca Tonon e al vicesindaco Pietro Tonon! Nel farvi i nostri più sinceri complimenti, vi auguriamo davvero un lavoro proficuo nell’interesse della comunità scolastica che siete stati chiamati a rappresentare, nell’ottica del perseguimento del bene comune vostro e di tutta la collettività. Un ruolo importante, il vostro, e anche delicato", commentano il sindaco Luigi De Vincenzi, gli assessori Marisa Pastorino, Cinzia Vaianella e Francesco Amandola e la presidente Michela Vignone.

"Con l’inizio della IIª legislatura continua il percorso di crescita sinergica tra l’istituzione scolastica, il territorio in cui essa si trova e la sua comunità di riferimento. Grazie davvero agli uscenti sindaco Asia Robutti e vicesindaco Bianca Tonon, che prosegue il lavoro con il nuovo incarico di sindaco, e a tutti i consiglieri della scorsa legislatura per gli ottimi risultati raggiunti nella realizzazione del loro programma amministrativo. Con impegno e serietà hanno fatto del CCR un’esperienza concreta, solida, viva, radicata e formativa. Un progetto, quello del CCR, fortemente voluto dalla nostra amministrazione e frutto di un percorso di condivisione con l’istituto comprensivo che ci ha visto impegnati con la precisa volontà di intraprendere un’azione concreta per avvicinare ragazzi e giovani alle istituzioni, alla vita democratica della nostra città e al funzionamento dell’amministrazione della cosa pubblica", continuano.

"Ringraziamo tutti i neoconsiglieri, i loro vice e tutte le ragazze e i ragazzi che si sono candidati a questa tornata elettiva, l’istituto comprensivo con la sua dirigente dott.ssa Manno, i referenti del CCR prof. Luca Maglio e maestra Linda Gambaro e il collegio docenti per l’impegno e il tanto lavoro fatto nel centrare questo obiettivo veramente importante. Il CCR è un formidabile strumento educativo di cittadinanza attiva e un’importante “palestra” di vita democratica che continuerà a dare ai nostri giovani una voce nella vita della città, esaminando questioni importanti per loro e per il loro futuro, a essere uno stimolo per la nostra azione amministrativa e a fornire raccomandazioni al Consiglio comunale “maggiore”. Un’esperienza concreta e reale di avvicinamento dei nostri ragazzi alle istituzioni, un’opportunità costruttiva per prendere consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento nella gestione della res publica e del bene comune, aiutandoli anche a sviluppare diverse competenze sempre utili. Buon lavoro, colleghi!", concludono il sindaco, gli assessori e la presidente.