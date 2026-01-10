Albenga, Protezione civile e Antincendio Boschivo fanno il bilancio: 4.867 ore di impegno a tutela della comunità

Oltre 4.867 ore di servizio a favore della comunità: questo il bilancio annuale delle attività svolte dalla Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Albenga, a cui si aggiungono i numerosi momenti di incontro e formazione a cui i volontari partecipano attivamente e con costanza.

Una fotografia che, attraverso i numeri, evidenzia e ribadisce l’importanza del servizio che la Protezione Civile di Albenga svolge per il territorio, sia durante le emergenze (alluvioni, piogge intense, incendi), sia nei servizi di supporto all’Amministrazione comunale e per la sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni ed eventi.

“Questi numeri - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - raccontano in modo concreto l’impegno, la disponibilità e il forte senso di responsabilità dei volontari, che hanno messo tempo ed energie al servizio del territorio. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale per la sicurezza della comunità, svolto da un gruppo numeroso e composto da personalità diverse, che nei momenti di operatività ha sempre dimostrato grande unità, capacità di collaborazione e autentico spirito di servizio. È proprio questa unità operativa a rappresentare la vera forza del Gruppo Comunale. Colgo l’occasione di questo bilancio per ringraziare tutti i volontari che dedicano il loro tempo, uno dei beni più preziosi che abbiamo, al prossimo e alla collettività. Il volontariato rappresenta la massima forma di altruismo e di senso civico: significa spesso fare sacrifici personali per garantire sicurezza, supporto e presenza costante al territorio, sia durante le emergenze che nei numerosi servizi quotidiani svolti a favore della nostra comunità”.

Nel corso dell’anno, l’approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile ha ulteriormente rafforzato il ruolo del Gruppo, rendendolo ancora più centrale nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi. Un riconoscimento che comporta una maggiore responsabilità, ma anche una rinnovata consapevolezza dell’importanza del lavoro svolto quotidianamente dai volontari.

“La Protezione Civile - sottolinea il consigliere delegato alla Protezione civile Antonio Caviglia - rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra città. Il lavoro svolto dai volontari, insieme al costante aggiornamento e alla formazione continua, garantisce ad Albenga una struttura preparata, efficiente e pronta ad affrontare ogni tipo di emergenza. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la dedizione e la professionalità dimostrate ogni giorno”.

“Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale - afferma il coordinatore della Protezione civile di Albenga Giovanni Naso - , che continua a dimostrare attenzione e impegno nel supportare il Gruppo, riconoscendone il valore strategico per la sicurezza della città. Un ringraziamento particolare anche agli Uffici Comunali che, con professionalità, disponibilità e collaborazione costante, garantiscono il necessario supporto amministrativo alle attività del Gruppo, consentendo ai volontari di operare con efficacia e nel pieno rispetto delle procedure. Infine, il ringraziamento più grande va a tutti i volontari: a chi è sempre presente e a chi contribuisce compatibilmente con i propri impegni personali e lavorativi. Ogni singola disponibilità è infatti fondamentale per il buon funzionamento del Gruppo. Con lo stesso spirito di collaborazione e con la consapevolezza del ruolo che ci viene affidato ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno, continuando a crescere come squadra al servizio della comunità”.