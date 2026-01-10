 / Politica

Savona, Felice Rossello cancella il commento contro Lega e 5Stelle e si scusa con un post

Le parole “eccessive” del padre dell’assessore allo Sport ha scatenato la reazione del centrodestra

Un commento contro Lega e 5 Stelle, scritto da Felice Rossello, padre dell’assessore allo Sport del Comune di Savona, ha scatenato le dure reazioni della Lega e del centrodestra, creando un vero e proprio caso politico.

Poco fa Felice Rossello ha cancellato il commento e pubblicato un post di scuse: "Ieri ho pubblicato un mio commento a un post del Sindaco - scrive - Nello specifico, mi riferivo a un commento particolarmente duro che non condividevo e che volevo contestare. L’ho fatto istintivamente, usando un’espressione “dei miei tempi” che sicuramente era eccessiva, inappropriata e fuori luogo. Mi sono fatto trascinare dai toni che si usano su Facebook. Il fatto che moltissime persone usino toni aggressivi senza farsene un problema non autorizza me a essere sopra le righe, anche se solo per un intento polemico". 

"Allo stesso tempo – conclude - mi spiace che il mio messaggio sia stato strumentalizzato ad arte per creare un’effimera bufera politica. Per tutte queste ragioni ho cancellato il messaggio e mi scuso con chi si sia sentito offeso o chiamato impropriamente in causa dalla sua pubblicazione". 

Elena Romanato

