 / Savona

Savona | 11 gennaio 2026, 10:25

Savona in lutto, è scomparso "Nanni Rock" Giovanni Cerruti

Ha suonato in diversi locali della riviera. Il funerale lunedì 12 gennaio alle 14 nella chiesa del Sacro Cuore

Savona in lutto, è scomparso &quot;Nanni Rock&quot; Giovanni Cerruti

Savona piange la scomparsa di un volto conosciuto nel mondo della musica della provincia di Savona.

E' mancato all'età di 88 anni Giovanni Cerruti, noto a molti con il nome d'arte di "Nanni Rock".

"Era apprezzato per il suo carattere istrionico e per la sua musica da ballo liscio, che suonó per decenni, in decine di locali della riviera - ha scritto in suo ricordo Marco Siri sul gruppo Facebook Savona E' - Alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e a quanti hanno ballato con lui, vanno le condoglianze del nostro gruppo.

Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 12 gennaio alle 14.00 nella chiesa del Sacro Cuore a Savona.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium