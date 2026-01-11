Savona in lutto, è scomparso "Nanni Rock" Giovanni Cerruti

Savona piange la scomparsa di un volto conosciuto nel mondo della musica della provincia di Savona.

E' mancato all'età di 88 anni Giovanni Cerruti, noto a molti con il nome d'arte di "Nanni Rock".

"Era apprezzato per il suo carattere istrionico e per la sua musica da ballo liscio, che suonó per decenni, in decine di locali della riviera - ha scritto in suo ricordo Marco Siri sul gruppo Facebook Savona E' - Alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e a quanti hanno ballato con lui, vanno le condoglianze del nostro gruppo.

Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 12 gennaio alle 14.00 nella chiesa del Sacro Cuore a Savona.