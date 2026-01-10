 / Cronaca

La persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo

Savona, tre auto coinvolte in un tamponamento: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Savona: tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento in via Nizza poco prima delle 18, in un tratto particolarmente trafficato della città.

Sul posto è intervenuta subito la Croce Rossa di Savona, allertata dalla centrale operativa del 118, insieme alle forze dell’ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare il traffico durante le operazioni di soccorso.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

