 / Solidarietà

Solidarietà | 11 gennaio 2026, 07:33

1500 kg di cibo per chi ha bisogno: la raccolta del Lions Club Savona Torretta

L’iniziativa, parte della Settimana Lions della Lotta alla Fame, sostiene concretamente le persone più fragili con una donazione di generi alimentari alla struttura Il Granello di Varazze

1500 kg di cibo per chi ha bisogno: la raccolta del Lions Club Savona Torretta

Un importante risultato di solidarietà è stato raggiunto dal Lions Club Savona Torretta, che ha raccolto circa 1.500 kg di generi alimentari grazie a un’iniziativa realizzata sul territorio savonese.

L’azione si inserisce nell’ambito della Settimana della Lotta alla Fame dei Lions, evento annuale di servizio globale in programma dal 3 all’11 gennaio 2026, e rappresenta un gesto concreto a sostegno delle persone più fragili. I generi alimentari raccolti verranno donati alla struttura Il Granello di Varazze, da anni impegnata nel supporto alle famiglie in difficoltà.

"La raccolta si è svolta presso Ipercoop Savona, che ha ospitato e sostenuto l’iniziativa con grande disponibilità. Un ringraziamento particolare va a Lorenzo Ricci, Direttore di Ipercoop Savona, e a Daniela Michelon, Responsabile delle Gallerie Commerciali, per l’attenzione e la collaborazione dimostrate - si legge nella nota - Fondamentale anche il contributo di UNITALSI Savona, che ha supportato l’organizzazione dell’iniziativa, e il lavoro della struttura Il Granello di Varazze, coordinata da Sara Ricci, che garantirà la corretta distribuzione degli aiuti alle persone in stato di bisogno". 

Un ruolo centrale è stato svolto dai Loncini e dai Leo, che insieme ai soci del Lions Club Savona Torretta hanno partecipato attivamente alla raccolta, offrendo un esempio concreto di impegno civico e solidarietà.

"Raggiungere questo risultato durante la Settimana della Lotta alla Fame – aggiunge Roberto Rosa, Presidente del Lions Club Savona Torretta – dà ancora più valore all’iniziativa. La generosità dimostrata dai cittadini conferma quanto sia forte il senso di comunità e di attenzione verso chi è in difficoltà".

Con questa iniziativa, il Lions Club Savona Torretta rinnova il proprio impegno nel promuovere azioni di servizio capaci di trasformare i valori della solidarietà in aiuti concreti per il territorio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium