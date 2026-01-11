1500 kg di cibo per chi ha bisogno: la raccolta del Lions Club Savona Torretta

Un importante risultato di solidarietà è stato raggiunto dal Lions Club Savona Torretta, che ha raccolto circa 1.500 kg di generi alimentari grazie a un’iniziativa realizzata sul territorio savonese.

L’azione si inserisce nell’ambito della Settimana della Lotta alla Fame dei Lions, evento annuale di servizio globale in programma dal 3 all’11 gennaio 2026, e rappresenta un gesto concreto a sostegno delle persone più fragili. I generi alimentari raccolti verranno donati alla struttura Il Granello di Varazze, da anni impegnata nel supporto alle famiglie in difficoltà.

"La raccolta si è svolta presso Ipercoop Savona, che ha ospitato e sostenuto l’iniziativa con grande disponibilità. Un ringraziamento particolare va a Lorenzo Ricci, Direttore di Ipercoop Savona, e a Daniela Michelon, Responsabile delle Gallerie Commerciali, per l’attenzione e la collaborazione dimostrate - si legge nella nota - Fondamentale anche il contributo di UNITALSI Savona, che ha supportato l’organizzazione dell’iniziativa, e il lavoro della struttura Il Granello di Varazze, coordinata da Sara Ricci, che garantirà la corretta distribuzione degli aiuti alle persone in stato di bisogno".

Un ruolo centrale è stato svolto dai Loncini e dai Leo, che insieme ai soci del Lions Club Savona Torretta hanno partecipato attivamente alla raccolta, offrendo un esempio concreto di impegno civico e solidarietà.

"Raggiungere questo risultato durante la Settimana della Lotta alla Fame – aggiunge Roberto Rosa, Presidente del Lions Club Savona Torretta – dà ancora più valore all’iniziativa. La generosità dimostrata dai cittadini conferma quanto sia forte il senso di comunità e di attenzione verso chi è in difficoltà".

Con questa iniziativa, il Lions Club Savona Torretta rinnova il proprio impegno nel promuovere azioni di servizio capaci di trasformare i valori della solidarietà in aiuti concreti per il territorio.