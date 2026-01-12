Alassio, intervento d’emergenza sulla rete idrica: rubinetti a secco in viale Hanbury

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.50: L'erogazione dell'acqua è stata ripristinata.

Mattinata senz’acqua per alcuni cittadini di Alassio.

A causa di un intervento di emergenza sulla rete idrica, oggi (lunedì 12 gennaio) l’erogazione di acqua potabile è stata temporaneamente sospesa nel tratto di viale Hanbury compreso tra i civici 78 e 108.

A comunicarlo è Sca Srl attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito. L’interruzione è scattata alle 8,30 e proseguirà fino al termine dei lavori. Alla riapertura del servizio, segnala la società, potranno verificarsi fenomeni temporanei di opalescenza o torbidità dell’acqua, destinati a scomparire progressivamente con il ritorno a regime dell’impianto.