Autostrade, dopo la tregua di Natale tornano i cantieri

Dopo la breve tregua natalizia, da lunedì 12 gennaio riprendono a pieno ritmo i lavori nei cantieri programmati sulla rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l'Italia. Una ripartenza che si preannuncia complessa per automobilisti e autotrasportatori, già alle prese con l’aumento dei pedaggi fissato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e legittimato dalla Corte Costituzionale: +1,5% sulle tratte Aspi, compresa dunque la Liguria.
Il primo nodo cruciale sarà la chiusura dell’uscita di Chiavari sulla A12 per chi viaggia da Livorno, prevista dal 19 gennaio fino al 5 marzo.
Saranno possibili solo le alternative di Lavagna o Rapallo.
La chiusura è necessaria per la riqualificazione delle barriere dello svincolo; i lavori proseguiranno poi fino a settembre 2026, ma consentendo entrata e uscita.
DOVE SARANNO I PRINCIPALI CANTIERI
A12 - Genova - Livorno
- Tra Nervi e Recco - deviazione di carreggiata nella galleria “Colle degli Ometti”
Circolazione su una corsia per senso di marcia.
Attiva dal 12 gennaio (12) al 16 gennaio (14).
- Tra Sestri Levante e Lavagna - una sola corsia verso Genova
Cantiere per l’ammodernamento degli impianti della galleria Santa Giulia, avvio lunedì 12 gennaio.
A7 - Genova - Milano
- Gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord
Proseguono i lavori interni.
- Tra Ronco Scrivia e Busalla - riqualifica barriere e scambi di carreggiata
- Tra Bolzaneto - Busalla e Ronco Scrivia - Isola del Cantone - scambi attivi
A26 - Genova Voltri - Gravellona Toce
- Zona Masone e Ovada - barriere e giunti di dilatazione
Cantieri in partenza il 19 gennaio, con due corsie garantite per senso di marcia.