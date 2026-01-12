Autostrade, dopo la tregua di Natale tornano i cantieri

Dopo la breve tregua natalizia, da lunedì 12 gennaio riprendono a pieno ritmo i lavori nei cantieri programmati sulla rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l'Italia. Una ripartenza che si preannuncia complessa per automobilisti e autotrasportatori, già alle prese con l’aumento dei pedaggi fissato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e legittimato dalla Corte Costituzionale: +1,5% sulle tratte Aspi, compresa dunque la Liguria.

Il primo nodo cruciale sarà la chiusura dell’uscita di Chiavari sulla A12 per chi viaggia da Livorno, prevista dal 19 gennaio fino al 5 marzo.

Saranno possibili solo le alternative di Lavagna o Rapallo.

La chiusura è necessaria per la riqualificazione delle barriere dello svincolo; i lavori proseguiranno poi fino a settembre 2026, ma consentendo entrata e uscita.

DOVE SARANNO I PRINCIPALI CANTIERI

A12 - Genova - Livorno

Tra Nervi e Recco - deviazione di carreggiata nella galleria “Colle degli Ometti”

Circolazione su una corsia per senso di marcia .

Attiva dal 12 gennaio (12) al 16 gennaio (14) .

Circolazione su . Attiva al . Tra Sestri Levante e Lavagna - una sola corsia verso Genova

Cantiere per l’ammodernamento degli impianti della galleria Santa Giulia, avvio lunedì 12 gennaio.

A7 - Genova - Milano

Gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord

Proseguono i lavori interni.

Proseguono i lavori interni. Tra Ronco Scrivia e Busalla - riqualifica barriere e scambi di carreggiata

Tra Bolzaneto - Busalla e Ronco Scrivia - Isola del Cantone - scambi attivi

A26 - Genova Voltri - Gravellona Toce