Cairo, nuovo ponte dei Chinelli: collaudo previsto per la prossima settimana

Sembra ormai vicina l’apertura del nuovo ponte dei Chinelli a Cairo Montenotte, che sarà sottoposto a collaudo la prossima settimana. I lavori permetteranno ai cittadini di transitare su una struttura rinnovata e sicura.
Il ponte precedente presentava condizioni precarie di pile, impalcato e fondazioni, aggravate dai successivi eventi alluvionali, rendendo necessario un intervento straordinario. Il costo complessivo della ricostruzione è stato di circa 1,2 milioni di euro.
Il progetto ha previsto la realizzazione di un ponte in acciaio a campata unica, senza piloni nell’acqua, per favorire il deflusso delle acque e ridurre il rischio di danni futuri.