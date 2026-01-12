 / Attualità

Cairo, nuovo ponte dei Chinelli: collaudo previsto per la prossima settimana

La struttura in acciaio a campata unica senza piloni nell’acqua sarà presto percorribile, garantendo maggiore sicurezza e deflusso delle acque

I lavori per il varo del nuovo ponte dei Chinelli

Sembra ormai vicina l’apertura del nuovo ponte dei Chinelli a Cairo Montenotte, che sarà sottoposto a collaudo la prossima settimana. I lavori permetteranno ai cittadini di transitare su una struttura rinnovata e sicura. 

Il ponte precedente presentava condizioni precarie di pile, impalcato e fondazioni, aggravate dai successivi eventi alluvionali, rendendo necessario un intervento straordinario. Il costo complessivo della ricostruzione è stato di circa 1,2 milioni di euro.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un ponte in acciaio a campata unica, senza piloni nell’acqua, per favorire il deflusso delle acque e ridurre il rischio di danni futuri.

Graziano De Valle

