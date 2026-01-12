 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 08:42

Albisola, torna a vivere l’area verde di via Turati: da terreno incolto a spazio pubblico per la comunità

Il sindaco Garbarini: "Per i prossimi due anni sarà un nuovo spazio comune aperto a tutti, di fronte alle scuole e in zona di forte passaggio, pronto a diventare un luogo di incontro, gioco e aggregazione"

Sono iniziati i lavori di bonifica, taglio e pulizia di un’importante area verde nel cuore di Albisola Superiore. 

"Il sito, situato in via Turati tra la strada statale, il parcheggio pubblico e il polo scolastico, è un terreno di proprietà privata oggetto di un recente accordo tra l’Amministrazione e i proprietari. Grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito, lo spazio sarà finalmente restituito alla cittadinanza", commenta il sindaco Maurizio Garbarini. 

"L’area, vasta circa 2000 mq e precedentemente inutilizzata, diventerà per i prossimi due anni un nuovo spazio comune aperto a tutti. Data la posizione strategica – di fronte alle scuole e in una zona di forte passaggio – una volta completati gli allestimenti, il sito si trasformerà in un luogo di incontro, gioco e aggregazione". 

"L'iniziativa punta a ripristinare il decoro urbano e a offrire un nuovo polmone sociale ai residenti. L’operazione è stata resa possibile dall’impulso della Giunta e dalla preziosa disponibilità delle famiglie Maranzano e Pastorino, proprietarie del terreno", conclude il primo cittadino. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium