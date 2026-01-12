Tovo, tre nuovi bandi comunali a sostegno delle famiglie

Il Comune di Tovo San Giacomo conferma la propria attenzione e vicinanza alle famiglie residenti con la pubblicazione di tre nuovi bandi destinati a sostenere concretamente i nuclei familiari nelle spese educative, scolastiche e abitative.
In particolare, per l’anno 2025 sono stati attivati: contributi per la frequenza degli asili nido (3-36 mesi), a rimborso delle spese sostenute dalle famiglie residenti i cui figli frequentano strutture pubbliche o private situate in altri Comuni. Il contributo varia in base all’ISEE familiare; voucher per il trasporto scolastico di studenti con disabilità certificata (Legge 104/1992), frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, anche fuori dal Comune. Il contributo, fino a 70 euro mensili per un massimo di 9 mensilità, vuole favorire l’inclusione e sostenere le famiglie impegnate quotidianamente nell’accompagnamento dei figli; contributi sugli affitti per i residenti con ISEE non superiore a 16.700 euro, finalizzati ad alleggerire i costi dell’abitazione principale. Il contributo copre fino al 40% del canone di locazione annuo, con un massimo riconoscibile di 2.800 euro.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2026, tramite una delle seguenti modalità: PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.tovo-san-giacomo.sv.it; e-mail a protocollo@comune.tovo-san-giacomo.sv.it; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30).
"Con queste iniziative – sottolinea l’amministrazione comunale – intendiamo rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione all’infanzia, all’inclusione scolastica e al diritto alla casa. Si tratta di un impegno concreto per mantenere vivo e solidale il tessuto sociale del nostro Comune".
Tutti i dettagli e i moduli di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Tovo San Giacomo: www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it.