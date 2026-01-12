Lotto, colpo da 50mila euro a Finale Ligure

La provincia di Savona esulta per un colpo da oltre 50mila euro a Finale Ligure, nell’estrazione del Lotto di sabato 10 gennaio.

Come riportato da Agipronews, la seconda vincita più alta del concorso è stata realizzata con una giocata Lottopiù da 5 euro: una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Torino, in un punto vendita di via Domenico Brunenghi.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 8,3 milioni di euro, portando la somma complessiva dall’inizio del 2026 a 37,9 milioni di euro.