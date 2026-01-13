Stella, inaugurata la nuova sezione Primavera: accoglie 10 bambini

Un nuovo traguardo per il sistema educativo del territorio: è stata inaugurata a Stella la nuova Sezione Primavera, un servizio educativo rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi.

La sezione, che accoglie dieci bambini, rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e al bisogno di continuità educativa tra nido e scuola dell’infanzia.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Sassello e il Comune di Stella, che hanno lavorato con impegno per offrire alle famiglie del territorio un nuovo servizio educativo di qualità.

Il servizio, gestito dalla Cooperativa Progetto Città con il supporto delle sue educatrici, resterà attivo fino al 30 giugno 2026, con orario di funzionamento dalle 8:00 alle 16:00.

"L’équipe educativa garantirà un ambiente accogliente, sicuro e stimolante, pensato per favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei più piccoli.Particolare attenzione sarà dedicata alla continuità pedagogica con le sezioni della scuola dell’infanzia di Stella, così da accompagnare in modo naturale il percorso di crescita dei bambini e favorire un’esperienza educativa coerente e coordinata. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali, del personale scolastico e delle famiglie, in un clima di festa e di soddisfazione condivisa" spiegano l'istituto comprensivo e il sindaco Andrea Castellini.

"L’attivazione della Sezione Primavera testimonia la collaborazione proficua tra istituzioni, cooperativa e comunità locale per sostenere il diritto all’educazione fin dalla primissima infanzia. Una nuova opportunità per la comunità di Stella e per tutto il territorio savonese, nel segno dell’attenzione e della cura verso i bambini e le loro famiglie" concludono.