In Liguria nasce il corso per vivere meglio con gli animali d’affezione

Un nuovo strumento di conoscenza per chi vive con un animale d’affezione o desidera accogliere in casa un compagno a quattro zampe. È stato presentato questa mattina nella Sala Trasparenza di Regione Liguria il corso “Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe”, promosso dall’Istituto Ligure per il Consumo e Regione Liguria, in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta informativa rivolta ai cittadini liguri, a chi convive con un animale domestico e a chi desidera iniziare a farlo e vuole saperne di più. Si tratta del secondo corso gratuito che lanciamo, dopo quello dedicato al tema della gestione dei cosiddetti “cani impegnativi”, risalente a due anni fa – commenta l’assessore agli Animali d’affezione e alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro. - Adottare un cane o un gatto è un atto d’amore e generosità, una decisione importante che va affrontata in modo consapevole e con una buona preparazione. Per tutelare il benessere degli animali, è fondamentale capirne il linguaggio, i comportamenti, le relazioni con il mondo circostante. Grazie a questo corso ribadiamo un concetto che ci sta particolarmente a cuore: la formazione e la conoscenza sono elementi cruciali per instaurare una buona convivenza con i nostri amici a quattro zampe”.

Il corso, gratuito e rivolto a un massimo di 25 partecipanti, prenderà il via il 24 gennaio e si articolerà su cinque appuntamenti a Genova, tutti di sabato pomeriggio dalle 17 alle 19.

Il primo incontro vedrà l’intervento del presidente della LNDC Genova Pier Luigi Castelli, del Garante piemontese per il benessere animale Enrico Moriconi, affiancati dai dottori Davide Spirito e Cristina Vinciguerra, che affronteranno anche gli aspetti assicurativi.

A seguire, il 31 gennaio e 14 febbraio, il focus si sposterà sull’etologia di cani e gatti con contributi del professor Angelo Gazzano, docente all’Università di Pisa, e della psicologa Graziana Moretti, esperta in etologia e responsabile progetti LNDC.

Il quarto incontro, il 21 febbraio, sarà dedicato al quadro normativo relativo alla “famiglia interspecie”, affidato all’avvocato Laura Pieri, mentre la chiusura, prevista per il 28 febbraio, sarà curata dalla dottoressa Antonella Serra (Sanità Animale ASL3), che affronterà il tema della gestione quotidiana degli animali in ambiente urbano.