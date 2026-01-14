Parco eolico “Camulera”, depositate al Ministero dell’Ambiente le osservazioni delle associazioni del Coordinamento Tutela Montecerchio

Il Coordinamento Tutela Montecerchio, attraverso le associazioni aderenti, annuncia il deposito ufficiale delle osservazioni critiche relative al progetto del parco eolico "Camulera", presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

"Dall’analisi approfondita della documentazione prodotta dalla società proponente, sono emerse numerose incongruità e criticità tecniche che mettono in dubbio la validità dell’intero progetto - si legge in una nota firmata dalle Associazioni aderenti al Coordinamento - Il progetto appare come un intervento 'calato dall'alto', privo di una reale analisi del contesto geografico, ambientale e socio-economico in cui andrebbe ad inserirsi. Le osservazioni depositate evidenziano come il progetto manchi di un confronto serio con la realtà locale. In particolare, vengono contestate: l’assenza di un’analisi di contesto (documentazione basata su dati generici che non tengono conto delle specificità orografiche e della biodiversità del territorio); incongruenze documentali: errori e lacune nei rilievi tecnici presentati al Ministero, che rendono la valutazione dell'impatto ambientale parziale e fuorviante; mancato coinvolgimento del territorio: un progetto pianificato a tavolino senza un confronto serio con le amministrazioni locali e le comunità residenti".

"Il forte senso di distacco tra i proponenti e il territorio è testimoniato dalla massiccia partecipazione dei cittadini alle recenti assemblee informative - si legge ancora nella nota - Le sale affollate degli ultimi giorni dimostrano che la popolazione è consapevole e preoccupata. Non si tratta di un 'no' ideologico, ma della difesa di un territorio da un progetto che ignora la tutela del paesaggio e la volontà di chi lo vive".

"Per garantire la massima trasparenza e fornire strumenti tecnici adeguati, il Coordinamento ha messo le proprie osservazioni a disposizione di tutte le amministrazioni locali coinvolte e della popolazione - continuano le Associazioni aderenti al Coordinamento - L’obiettivo è creare un fronte comune che permetta di rispondere con rigore tecnico a un’iniziativa considerata speculativa e dannosa per l'integrità del territorio".