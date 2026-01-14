Andora, a Molino Nuovo al via i lavori per la nuova illuminazione dei Giardini Lino Giusto

Un intervento atteso e richiesto dai residenti per migliorare la luminosità e la vivibilità della piazza nelle ore serali.

“L’intervento prevede l’installazione di sei nuovi punti luce alti sei metri, in grado di garantire una maggiore diffusione della luce e risponde alle segnalazioni dei cittadini che avevano evidenziato come l’attuale illuminazione a LED, pur efficiente, non riesca a illuminare in modo sufficientemente diffuso gli spazi aperti della piazza - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis al termine di un sopralluogo a Molino Nuovo.