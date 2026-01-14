Lavori sul Rio Molinero: proroga dei lavori fino a marzo e della viabilità alternativa in via Stalingrado

Proseguono gli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio Molinero, che interessano il tratto a monte del Parco Ferroviario – Parco Doria. Per l’avanzamento della fase 2 del cantiere, il Comune ha emanato un'ulteriore proroga dell’occupazione stradale, necessaria per completare le opere previste nel cronoprogramma.

La proroga è fino al 23 marzo 2026 per le modifiche alla viabilità in via Stalingrado e via Buonarroti. La misura principale resta la chiusura della corsia lato mare di via Stalingrado in direzione levante, nel tratto compreso tra via Natarella e via Bove. Il traffico viene deviato su un by-pass temporaneo realizzato all’interno delle aree ferroviarie del Parco Doria, con rientro su via Stalingrado all’altezza della concessione “Eclettica”.

Il transito sul by-pass è consentito solo ai veicoli con massa inferiore a 44 tonnellate. I mezzi pesanti, i trasporti eccezionali e i veicoli con sagome fuori standard dovranno continuare a transitare in orario notturno, tra le 20.30 e le 6 del mattino, procedendo in contromano sulla corsia normalmente diretta verso ponente, con scorta tecnica obbligatoria.

L’ordinanza nasce dall’esigenza di portare a termine opere ritenute fondamentali per la messa in sicurezza idraulica del territorio, in un contesto che negli ultimi anni ha evidenziato una crescente fragilità del reticolo idrografico minore. Le variazioni alla viabilità saranno applicate per tutta la durata dei lavori, con la raccomandazione agli automobilisti di attenersi alla segnaletica predisposta e di procedere con particolare cautela nelle aree interessate dal cantiere.