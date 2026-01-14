Lutto nel Gruppo ANMI di Savona: addio a Guido Minetti

Il Gruppo ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Savona è in lutto per la scomparsa del socio Guido Minetti, classe 1932, che avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 17 gennaio.

Figura molto stimata all’interno dell’associazione, a ricordarlo è il presidente del Gruppo ANMI savonese, Luca Ghersi: “Marinaio di leva fu imbarcato sul CT. Grecale, prima unità navale ad entrare nel porto di Trieste liberata nel 1954: Guido era molto orgoglioso di essere stato presente! Una vita votata ai nostri valori: altruista, sempre disponibile e solidale con tutti, gran lavoratore dall’ingegno assoluto. Eccelso tecnico fresatore, tornitore, risolveva qualunque problema con la sua inventiva ed era in grado di realizzare qualunque cosa occorresse. Era il manutentore della nostra sede, gli armadi, le cassapanche e la scrivania le ha realizzate lui”.

Nonostante l’età, Minetti ha continuato a partecipare attivamente alla vita associativa fino a tempi recentissimi. “Lo scorso 4 novembre – aggiunge Ghersi – in occasione delle Celebrazioni dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, era ancora in Piazza Mameli con noi, orgoglioso Alfiere del nostro Gruppo. Dai primi di dicembre l’inizio del cedimento che oggi lo ha liberato”.

I funerali si celebreranno venerdì 16 gennaio alle ore 11 nella Chiesa di Legino.

“Ciao Guido è inutile dirti che ci mancherai, salutaci tutti gli amici che ci hanno preceduto. Buona navigazione nei Mari Celesti, Onori al Marinaio d’Italia Guido Minetti”, conclude il presidente del Gruppo ANMI savonese.

Guido Minetti lascia, tra gli altri, il nipote Matteo Debenedetti, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.