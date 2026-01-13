Bergeggi piange la scomparsa dello storico assessore Carlo Galletti

Bergeggi piange la scomparsa di Carlo Galletti.

Ex storico assessore comunale, aveva 82 anni. E' stato presente con la delega al sociale nella giunta comunale bergeggina sia con gli ex sindaci Gianluigi Galesso e Riccardo Borgo e che con Roberto Arboscello dal 2014 al 2019 e poi dal 2019 al 2021 con la successiva reggenza dal 2020 del vicesindaco Rodolfo Bormida fino a nuove elezioni dove aveva deciso di non ricandidarsi.

"La prima volta che mi candidai a sindaco nel 2014 posi come condizione essenziale la tua presenza in giunta anche se tu avresti preferito cedere il testimone. Nel 2019, la seconda volta, nonostante la tua volontà a lasciare l'amministrazione comunale ti chiesi di proseguire. Riuscii a convincerti a fare ancora l'assessore, ben consapevole del sacrificio che ti stavo chiedendo. Tu per la stima e l'affetto che avevi nei miei confronti accettasti dicendo che avresti concluso quando io non sarei stato più sindaco - spiega l'ex primo cittadino, attuale consigliere regionale Roberto Arboscello - Abbiamo vissuto insieme il difficile momento del Covid. Ricorderò per sempre con un sorriso la prima giunta fatta in videoconferenza. Oggi devo dirti grazie Carlo: sei stato un assessore capace, presente ma schivo, sempre sul pezzo, fedele e leale".

"Ti assentavi solo in poche occasioni: quando venivano a trovarti i tuoi nipoti. E la tua felicità si avvertiva giorni e giorni prima. Ma soprattutto sei stato una bella persona: hai dedicato gran parte della tua vita al volontariato, all'associazionismo, alla cosa pubblica, a sostegno delle persone più deboli e fragili, ai tanti malati gravi e alle loro famiglie che avevano bisogno e che vedevano in te un pilastro fondamentale nella loro vita. Non ti dimenticherò e non ti dimenticheremo. Ciao Carlo" conclude nel suo ricordo Arboscello.

Galletti è stato inoltre è stato socio fondatore e Consigliere della Sezione Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Savona Imperia.

"Persona di grande intelligenza, umanità e sensibilità, Carlo ha rappresentato, insieme a Luisa, un punto di riferimento discreto ma essenziale per la Sezione Savona Imperia. Il loro impegno, vissuto lontano dai riflettori, ha contribuito in modo significativo alla crescita della comunità AISLA sul territorio e alla costruzione di relazioni solide e durature - il cordoglio di AISLA - Nella sua esperienza si riflette il valore più autentico del volontariato in AISLA: una scelta consapevole di responsabilità e competenza, fondata sulla vicinanza concreta alle persone e sulla capacità di ascoltare e accompagnare. Un volontariato che diventa relazione, continuità e affidabilità nel tempo, mettendo intelligenza, cuore e competenze al servizio dei bisogni complessi delle persone con SLA e delle loro famiglie. Questo esserci silenzioso, ma costante, ha contribuito a rendere la Sezione Savona Imperia un punto di riferimento per molte famiglie, incarnando pienamente i valori fondanti dell’Associazione: prossimità, responsabilità e condivisione. AISLA tutta si stringe con affetto a Luisa e ai familiari, esprimendo profonda gratitudine per quanto Carlo ha donato all’Associazione. Il suo ricordo continuerà a vivere nella storia e nell’identità della Sezione Savona Imperia e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e camminare al suo fianco".

Il funerale è stato celebrato questo pomeriggio a Bergeggi.