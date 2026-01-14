Albenga, vendita di alcolici ai minori: chiusi due bar nel centro storico

Prosegue l’intensificazione delle attività di prevenzione messe in atto dalla Polizia di Stato, con l’ausilio delle altre Forze dell’Ordine, per garantire momenti di svago sicuri nei luoghi di aggregazione giovanile, con particolare riferimento al fenomeno della cosiddetta mala movida. L’attenzione è rivolta, in particolare, alla prevenzione e al contrasto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

In questo contesto si colloca il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che dispone la sospensione, per sette giorni, della licenza di somministrazione di alimenti e bevande dei bar Mannaia e La Taberna del Foro, entrambi situati in piazza delle Erbe, nel centro storico di Albenga.

Il Questore di Savona ha adottato i provvedimenti a seguito di numerose segnalazioni pervenute da cittadini, i quali lamentavano disturbi alla quiete pubblica e la presenza di giovanissimi avventori, ai quali venivano servite bevande alcoliche senza alcuna verifica dell’età.

Mirati controlli hanno permesso di accertare la vendita di alcolici a minori, confermando quanto segnalato.

Sulla base degli elementi emersi, il Questore ha quindi emesso i decreti di sospensione della licenza, misura che ha finalità esclusivamente preventiva e mira a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica è avvenuta nel pomeriggio di ieri, a cura dei militari della Compagnia Carabinieri di Albenga e del personale della Polizia Locale della città ingauna, che hanno rispettivamente segnalato le criticità e svolto accertamenti.

I controlli proseguiranno con la massima attenzione, al fine di garantire ai più giovani occasioni di svago in sicurezza e di tutelare la grande maggioranza degli operatori che rispettano scrupolosamente le normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei minori.