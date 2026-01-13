Addio a Edilio Bormida, per anni alla guida di un mobilificio a Cengio

La comunità di Cengio piange la scomparsa di Edilio Bormida, noto imprenditore locale nel settore del mobile e del legno, scomparso all’età di 96 anni. Aveva gestito per anni un mobilificio in via Padre Garello, lasciando un ricordo indelebile per la professionalità, la dedizione al lavoro e la gentilezza verso clienti e amici, prima di andare in pensione.

Nel novembre 2023 aveva festeggiato 71 anni di matrimonio con la moglie Giovanna Dadone, ex maestra elementare del paese, scomparsa nell’agosto 2024. La loro lunga vita insieme ha lasciato un segno profondo nella comunità, testimoniando un legame familiare solido e duraturo.

I funerali si terranno mercoledì presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio a Cengio Bormida alle ore 14:30, mentre la veglia di preghiera sarà celebrata stasera, martedì alle ore 20. Al termine della funzione, Edilio sarà tumulato accanto alla moglie nel Cimitero di Cengio Genepro.

Lascia la figlia, la dottoressa Rosita Bormida, il genero Rodolfo e il nipote Ghienadi.