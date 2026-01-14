La truffa della tessera sanitaria: false email rubano dati personali

Un nuovo tentativo di truffa sta circolando in questi giorni attraverso la posta elettronica. L’allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute e ripreso anche da Asl 2, che invitano i cittadini alla massima attenzione.

Si tratta di false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero. I messaggi, dall’aspetto apparentemente ufficiale, invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera.

Il collegamento rimanda in realtà a un sito web fraudolento, graficamente molto simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, tra cui informazioni anagrafiche e, in alcuni casi, anche dati finanziari. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per furti d’identità, truffe o altri scopi illeciti.

Le autorità sanitarie ribadiscono che il Ministero della Salute non invia email con link per il rinnovo della tessera sanitaria e che ogni comunicazione ufficiale avviene esclusivamente attraverso i canali istituzionali.

In caso di email sospetta non bisogna cliccare su link o allegati presenti nel messaggio, non vanno inseriti dati personali o finanziari e bisogna cancellare immediatamente l’email

Per informazioni corrette e aggiornate è sempre consigliabile fare riferimento solo al sito ufficiale del Ministero della Salute o rivolgersi agli sportelli sanitari competenti.