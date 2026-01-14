 / Politica

Ospedale di comunità, Sinistra Ingauna: "Ennesima passerella, distante e priva di lungimiranza"

La sanità non può essere divisiva: deve offrire un servizio efficiente e di qualità, soprattutto in una delle regioni più anziane d’Italia

"Ospedale di comunità o di visibilità? Le reazioni della cittadinanza sono divergenti, tra chi plaude ai nuovi servizi forniti e chi si chiede se non sia l’ennesimo contenitore inaugurato in pompa magna, ma che rischia di rimanere una scatola vuota". 

Cosi commenta Sinistra Ingauna, che aggiunge: "Le scelte in Regione, non ultima l’Asl unica per tutta la Liguria, lasciano più dubbi che certezze sulla visione nel lungo periodo che si ha riguardo la difesa e lo sviluppo di una sanità pubblica più efficace, veloce e funzionante". 

"L’ospedale di comunità nasce per potenziare la rete, nell’ideazione iniziale dislocandolo dall’ospedale per coprire zone oggi prive o con pochi servizi. L’inaugurazione è parsa l’ennesima passerella che risulta distante e priva di lungimiranza - prosegue -  Sulla sanità non ci possono essere divisioni: deve garantire un servizio efficiente e di qualità, in una delle aree demografiche più vecchie d’Italia". 

Sinistra Ingauna, insieme a chi si è già espresso, "continua a vigilare, difendere e diffondere l’importanza fondamentale di un servizio che non può puntare al profitto e ai tagli, ma al diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione". 

