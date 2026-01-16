Andora chiama gli artisti: concorso per un murale a Borgo Castello, in palio 5mila euro

Creativi, designer e artisti cercasi per trasformare un muro anonimo, situato lungo la strada che conduce a Borgo Castello, in un'opera di benvenuto al nucleo antico di Andora. Il Comune ha pubblicato il bando del Concorso di idee per la realizzazione di un murale artistico. L'iniziativa è nell'ambito dell'importante opera di rigenerazione urbana, economica, culturale e sociale, finanziata con fondi europei PNRR, che dal 2021 vede l'amministrazione Demichelis impegnata in una importante opera di rigenerazione urbana, economica, culturale e sociale del borgo antico. Per il primo classificato c'è in palio un premio da 5000 euro. Il progetto migliore, così individuato, sarà realizzato dal Comune.



"L'opera dovrà contenere la frase "Benvenuti a Borgo Castello" e trasformare il muro in un elemento di accoglienza e riconoscibilità, capace di raccontare l'identità del borgo" - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Castello è destinato a proporre ai visitatori una coralità di progetti attrattivi in ambito artistico, ambientale, storico, ludico, in cui passato e innovazione andranno di pari passo. Cerchiamo un progetto creativo che riesca ad esprimerlo".



I partecipanti possono utilizzare i materiali e le tecniche espressive che ritengono più significative e adatte alle condizioni del luogo. Le proposte potranno prevedere pitture murali, installazioni o soluzioni ibride e dovranno essere economicamente sostenibili, di semplice manutenzione e di stile coerente con il contesto urbano e storico.



In aggiunta agli aspetti tecnici e conservativi, le proposte progettuali dovranno interpretare e rappresentare i caratteri storici, culturali e identitari del luogo, mediante rimandi e richiami alla storia del Borgo, al paesaggio, alle tradizioni locali, nonché alla promozione delle eccellenze territoriali, dei luoghi e dei prodotti tipici. L'intervento artistico dovrà quindi contribuire non solo alla riqualificazione del muro, ma anche alla promozione e alla narrazione del luogo, dei suoi caratteri distintivi e della sua comunità.



Possono partecipare al concorso di idee singoli individui, cittadini italiani o stranieri, purché maggiorenni e dotati di Partita IVA; gruppi di partecipanti, costituiti da più persone fisiche, anche studenti o neolaureati, che possano indicare una persona giuridica, o una persona fisica dotata di Partita IVA, che faccia da referente unico nei rapporti con l'Amministrazione e gli operatori economici, anche in forma associata, quali liberi professionisti singoli o associati, così come definiti nel bando, che è pubblicato sul sito del comune di Andora al link: https://comune.andora.sv.it/it/news/concorso-di-idee-murale-strada-castello?type=2



Le candidature dovranno pervenire entro il 26 febbraio 2026, alle ore 18.00 secondo le modalità indicate dal concorso.