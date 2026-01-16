Cairo, sentiero del castello chiuso per lavori all’illuminazione

A partire dal 16 gennaio, il sentiero pedonale che conduce al castello da Corso Verdese sarà chiuso al pubblico per il rifacimento completo dell’impianto di illuminazione e resterà inaccessibile fino al termine dei lavori.

"L’opera rientra nel project financing con Enel X ed è stata regolarmente autorizzata dalla Soprintendenza – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione –. Si è resa necessaria anche a seguito dei gravi e ripetuti atti vandalici che, negli anni, hanno compromesso il precedente impianto, ormai inutilizzabile e non più recuperabile con semplici lavori di manutenzione".

L’intervento non solo garantirà maggiore sicurezza, ma punta anche a valorizzare il percorso e l’area del Castello, nel pieno rispetto delle prescrizioni di tutela storico-paesaggistica impartite dalla Soprintendenza.

Durante il periodo dei lavori, il transito pedonale sarà vietato per garantire l’incolumità dei cittadini e il regolare svolgimento delle operazioni.