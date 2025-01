Savona, esibisce documenti falsi: moldavo arrestato dalla Polizia di Frontiera Marittima

Nei giorni scorsi la Polizia di Frontiera Marittima ha proceduto all’arresto di un cittadino di origini moldave durante un’operazione di controllo nel porto di Savona.

Il soggetto è risultato irregolare sul territorio nazionale, in violazione delle normative sull’immigrazione, e i documenti da lui esibiti in fase di controllo sono risultati contraffatti.

Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona per formalizzare la procedura di espulsione, con conseguente rimpatrio eseguito nelle scorse ore presso l’Aeroporto di Milano Malpensa.

L’uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea e ha quindi lasciato il territorio italiano, facendo rientro in Moldavia in conformità con le normative internazionali in materia di immigrazione.