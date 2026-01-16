Cantieri su via Stalingrado e via Buonarroti, Sindaco Russo: "Dispiace per i disagi, però i lavori rispondono a esigenze di sicurezza"

La fine dei lavori sulla via Stalingrado il 31 maggio con la restituzione dell'area a Ferrovie e il ripristino della viabilità e la conclusione degli interventi su via Buonarroti il 31 agosto.

Queste le previsioni del Sindaco di Savona Marco Russo in merito ai cantieri nel quartiere di Legino sul rio Molinero scattati nel settembre del 2024 con la conclusione che era prevista per settembre 2025. Lavori che hanno creato più di una discussione tra i cittadini che si chiedono da tempo quando arriveranno a conclusione.

"Spesso si dice che i cantieri pubblici hanno tempistiche molto lunghe. E’ giusto, quindi, spiegare le ragioni tecniche che determinano i tempi e lo svolgimento dell’opera. In particolare, i cittadini mi chiedono informazioni sui lavori di via Stalingrado, un grosso cantiere, ben visibile e di grande impatto sulla città - spiega il primo cittadino savonese - Si tratta della demolizione e della successiva ricostruzione della vecchia tombinatura del Rio Molinero, nel tratto compreso tra la linea ferroviaria e via Buonarroti. L’obiettivo è mettere in sicurezza il Rio Molinero in caso di alluvioni, quindi proteggere le strade, le case e l’intero quartiere di Legino da eventuali allagamenti. Siccome il Rio è lungo, l’intervento è stato suddiviso su più lotti. La messa in sicurezza dei nostri torrenti è un’esigenza fondamentale che comporta disagi, ma alla quale non possiamo venire meno".



"Quello di via Stalingrado, infatti, è un cantiere molto complesso, perché il vecchio ponte è attraversato da un gran numero di canalizzazioni, gestite da aziende erogatrici di pubblici servizi, che devono pertanto spostare le proprie infrastrutture. Nel particolare, per quanto riguarda la corsia di valle le canalizzazioni sono le seguenti:

Fibra ottica gestita da EXA;

Fibra ottica gestita da Fibercop (ex Telecom); Gas metano in media pressione 12 bar. Per quanto riguarda la corsia di monte: Enel media tensione; Enel bassa tensione; Acquedotto; Fognatura; Fibra ottica gestita da Fibercop; Telefonia gestita da Fibercop; Illuminazione pubblica - puntualizza Russo - Tutte queste canalizzazioni devono essere tolte dalle varie Aziende e ricollocate nella nuova posizione predisposta dal Comune, mantenendole in esercizio, perché si tratta di servizi essenziali che non possono essere interrotti".

"Allo stato attuale è stato demolito e ricostruito il tratto della corsia di valle e, sono stati predisposti gli alloggiamenti per il successivo ribaltamento dei sottoservizi dalla posizione attuale a quella futura. Nelle prime settimane del 2026 saranno realizzate le rampe di collegamento al nuovo ponte (che si trova in posizione rialzata rispetto alla viabilità attuale), quindi dovranno essere realizzati gli spostamenti delle condotte da parte delle Aziende - continua il Sindaco - Quindi potrà essere ribaltata la viabilità in direzione Autostrada, dalla corsia di monte a quella di valle, per consentire analoga lavorazione sulla corsia di monte. La viabilità verso il centro sarà mantenuta in area ferroviaria".

"La difficoltà di questo lavoro risiede proprio nell'alternanza di fasi lavorative, tra l'impresa che opera per il Comune e le imprese che operano per le Aziende erogatrici dei pubblici servizi, per lo spostamento delle utenze - conclude Narco Russo - Mi dispiace per i disagi che questo comporta alla cittadinanza, però i lavori sono seguiti con molta solerzia dei nostri Uffici e, come ho già detto, rispondono a esigenze di sicurezza per le persone e per tutto il quartiere, che è indispensabile assicurare".