Savona, l'edicola di Mauro Sguerso è chiusa e il chiosco si riempie di messaggi di buona guarigione

Una catena di abbracci virtuali e tanti messaggi, bellissimi, di pronta guarigione nei confronti dell'edicolante che con il suo sorriso e gentilezza da anni è il simbolo di Piazza Diaz.

Da qualche giorno è chiuso per malattia il chiosco di Mauro Sguerso e in tanti gli hanno voluto scrivere per dimostrargli la loro vicinanza.

"La piazza non è la stessa. Guarisci presto". "Forza Mauro, daje che sei una roccia". "Ciao Mauro ci manchi tanto! In questo mondo sempre più brutto, è prezioso il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua disponibilità costante". "Senza di te la piazza è triste. Torna presto". "Mauro grazie per esserci".

Sono solo alcuni dei tanti attestati di stima per una figura che per molti è un'istituzione a Savona. Non un semplice venditore di giornali ma come una persona di famiglia.