Sassello, riapre dopo i lavori di ammodernamento l'ufficio delle Poste

Dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione, grazie ai quali potranno essere accolti anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, è nuovamente operativa l'ufficio postale di Sassello.

Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, e postazioni ergonomiche per la sede di via Savona 28, aperta al pubblico come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, ed il sabato fino alle 12:35.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso la sede sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui è titolare il Ministero dell'Interno (come quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia), che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello.