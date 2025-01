Savona: un nuovo presidio sanitario a Legino 167, convenzione tra Arte e Comune

La giunta ha approvato la bozza di convenzione tra Comune e Arte. Il Comune , in collaborazione con Arte Savona e l'Asl2 Savonese, ha individuato uno spazio in via Bresciana 22, attualmente in disuso, come sede ideale per il nuovo ambulatorio.

L'Asl2 si è resa disponibile ad attivare un servizio di prossimità a Legino 167,organizzando concretamente le attività sociosanitarie, con la collaborazione di alcuni soggetti del terzo settore per rendere lo spazio un punto di riferimento per la cittadinanza. L'obiettivo è garantire l'accesso alle cure anche nelle zone più periferiche della città, abitate da molte persone anziane.