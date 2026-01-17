Riconoscimento Caregiver familiari, Sara Foscolo (Lega): "E' una priorità, risposta dignitosa per tante persone"

“Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del Caregiver familiare, promosso dal nostro Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e considerato una priorità anche dal Dipartimento Disabilità della Lega Liguria. Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità e/o in condizione di non autosufficienza”.

Lo ha dichiarato Sara Foscolo, capogruppo regionale e capo Dipartimento Disabilità della Lega Liguria.

“Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega e al Ministro Locatelli - ha spiegato Foscolo - questo Governo ha gettato le basi per dare una risposta idonea e appropriata. Su questo tema così importante nessuno in passato aveva mai stanziato risorse certe nella legge di Bilancio e nessun testo normativo era mai arrivato all’approvazione in Consiglio dei Ministri. Si tratta di una legge a tutele differenziate, che parte dal caregiver familiare convivente e prevalente, per arrivare al riconoscimento del ruolo di tutti coloro che si prendono cura dei propri familiari, garantendo sostegni e tutele quali per esempio la possibilità di chiedere il lavoro part-time, il lavoro agile, o, per i giovani studenti, la possibilità di essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie. Il riconoscimento è cumulabile con tutti gli altri benefici ed è destinato alle persone che amano e curano i propri cari a tempo pieno, e che lo fanno non volendo essere sostituite, ma supportate anche dallo Stato con servizi e misure adeguate. Auspico che l’iter parlamentare si svolga nel più breve tempo possibile per consentire di dare finalmente un concreto sostegno a tante persone che da troppo tempo aspettano questa dignitosa risposta”.