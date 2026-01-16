Regione Liguria, Rosso (FdI): “Congratulazioni a Simona Ferro per la nomina a vicepresidente”

Fratelli d’Italia Liguria esprime soddisfazione per la nomina di Simona Ferro a vicepresidente della Regione Liguria. A sottolineare il valore politico e istituzionale della scelta è l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale del partito, intervenuto a margine della riunione tra i coordinatori regionali dei partiti di maggioranza e il presidente della Regione Marco Bucci.

"A nome del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia Liguria esprimo le mie congratulazioni all’Assessore Simona Ferro per la nomina a vicepresidente della Regione Liguria. Un riconoscimento che premia competenza, serietà e senso di responsabilità maturati in questi anni di lavoro istituzionale. Sono certo che Simona Ferro saprà svolgere anche questo incarico con equilibrio e determinazione, contribuendo all’azione di governo della Regione Liguria nell’interesse dei cittadini liguri. Buon lavoro al vicepresidente Ferro, ai due nuovi assessori Claudia Morich e Alessio Piana, al neo consigliere delegato Angelo Vaccarezza e a tutta la giunta", lo dichiara l'Onorevole Matteo Rosso a margine della riunione tra i coordinatori regionali dei partiti di maggioranza con il presidente Bucci.