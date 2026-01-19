Nuovo Pud a Spotorno, Forza Italia: "Presenta delle criticità e non c'è stato confronto: si rinvii la scelta"

Anche il mondo politico sta poco alla volta prendendo posizione sulla revisione del Piano di utilizzo del demanio di Spotorno che la Giunta Fiorini ha cominciato a elaborare in vista del prossimo rinnovo, dal 2027, delle concessioni balneari.

Sono la Segreteria e il Consiglio Direttivo cittadini di Forza Italia Spotorno, in una nota, a esprimere "la propria netta contrarietà" sul Piano proposto dalla maggioranza. Una posizione che presentano come nata "da un'analisi attenta delle criticità che tale piano porta con sé: precarietà, incertezze normative e, non ultimi, i 9 espropri previsti a danno di altrettanti stabilimenti balneari". Misure che, secondo i forzisti "avranno ricadute pesantemente negative sull'occupazione, sull'offerta turistica, sulla sicurezza e sull'immagine stessa della nostra cittadina".

Non mancano le perplessità anche sui modi e i tempi del dibattito sul nuovo Pud: "Riteniamo il confronto previsto per il 28 gennaio un mero 'escamotage' tardivo - spiegano -. Sebbene l'assemblea dia voce ai cittadini, temiamo che il loro appello resterà inascoltato, poiché questo tipo di incontri non ha il potere formale di modificare l’iter già avviato".

La richiesta all'Amministrazione, "considerata l'imminente scadenza del mandato amministrativo", è quindi di "posticipare la presentazione di un piano così poco condiviso dalle categorie e dai cittadini". Un rinvio che sarebbe, secondo Forza Italia, "reso possibile dalla proroga concessa ai balneari fino al 2027".

Una data che coinciderebbe, peraltro, con il rinnovo dell'Amministrazione cittadina. "L'unico vero potere resta quello della democrazia. Chiediamo dunque che il Pud venga inserito nel programma elettorale del sindaco uscente: siano gli Spotornesi, come è giusto che sia, a decidere del futuro del proprio paese - continua la nota - È profondamente ingiusto, a un solo anno dalle elezioni, blindare un piano che non offre garanzie sulla corretta gestione delle spiagge libere. Procedere a tappe forzate suggerisce che il sindaco Fiorini pensi di avere una 'palla di cristallo' sulla propria rielezione, ignorando il necessario confronto elettorale con la cittadinanza", concludono da Forza Italia Spotorno.