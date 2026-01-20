Savona, gambiano irregolare con precedenti penali accompagnato al CPR per il rimpatrio

Nei giorni scorsi, a Savona, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno accertato la condizione di irregolarità sul territorio nazionale di un trentaduenne di nazionalità gambiana, il quale, fermato per un controllo da personale della Polizia Locale in ambito cittadino e non essendo in possesso di documenti, è stato accompagnato presso la Questura di Savona.

A seguito delle procedure di identificazione e degli approfondimenti sulla sua identità, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno riscontrato che il cittadino straniero in questione risultava gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per vari reati, quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio a pubblico ufficiale e altri provvedimenti amministrativi a suo carico.

Al termine degli accertamenti, pertanto, lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, dal quale verrà poi rimpatriato nel paese d’origine una volta completata la piena identificazione.

La Questura, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e con le Polizie Municipali, sta intensificando ulteriormente l’attività di rintraccio di soggetti che, in base al loro status di irregolari, possano essere espulsi con accompagnamento alla frontiera o portati nei CPR.