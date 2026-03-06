Presunta frode fiscale con società intestate a prestanome, in aula il processo all'imprenditore albenganese

Udienza, questa mattina (6 marzo, ndr) per il processo a carico di F.F. l’imprenditore ingauno a cui vengono contestati la presunta emissione e l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti (LEGGI QUI).

In aula, sono stati ascoltati alcuni testi, tra questi una persona alla quale era stata intestata una società, in qualità di amministratore, che di fatto sarebbe stata invece gestita dall’imputato, già condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta e, nel maggio 2025, sottoposto a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, convertita nell’interdizione dall’esercizio di attività professionali.

L'uomo operava nel settore delle costruzioni residenziali e non, nei lavori edili e nella lavorazione del marmo, attraverso la propria ditta individuale e quattro società a responsabilità limitata, alcune delle quali intestate a prestanome. Il processo proseguirà nei prossimi mesi con l'audizione di altri testi.

Gli accertamenti fiscali svolti da un accurato lavoro investigativo della Guardia di Finanza sulle attività economiche riconducibili all'imprenditore, hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per frode fiscale. Secondo quanto emerso, il vantaggio fiscale illecito, stimato in circa 3 milioni di euro, sarebbe stato ottenuto attraverso l’emissione di fatture per lavori edili e di cantiere che in realtà non sono mai stati eseguiti. Oltre all’imprenditore, è finita sotto indagine anche un’altra persona, C.E.M.

Le indagini, coordinate dal Pubblico ministero Ubaldo Pelosi, hanno previsto approfondite analisi contabili, verifiche fiscali e consultazioni delle banche dati della Finanza. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l’imprenditore gestiva di fatto le società, sebbene formalmente intestate ad altri soggetti, impartendo direttive agli amministratori ufficiali e ottenendo in questo modo rilevanti benefici fiscali. Le società presentavano inoltre numerosi elementi in comune, tali da farle apparire come un’unica realtà: condividevano infatti sede legale e operativa, attività sociale, attrezzature, materiali, personale, oltre a clienti e fornitori.