Cade da un ulivo durante la potatura: un uomo al Santa Corona in codice giallo

Un uomo sulla sessantina è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Stellanello, cadendo da un’altezza stimata di circa quattro metri mentre stava potando un ulivo.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Croce Bianca di Andora insieme all’equipe medica del 118. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era cosciente e collaborativo.

Il paziente è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.