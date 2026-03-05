 / Cronaca

Cronaca | 05 marzo 2026, 19:35

Cade da un ulivo durante la potatura: un uomo al Santa Corona in codice giallo

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18

Un uomo sulla sessantina è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Stellanello, cadendo da un’altezza stimata di circa quattro metri mentre stava potando un ulivo.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Croce Bianca di Andora insieme all’equipe medica del 118. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era cosciente e collaborativo.

Il paziente è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

