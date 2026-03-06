Alassio, furto alla Gelateria Perlecò, il titolare: “Rubati soldi dalla cassa e danneggiata la porta d’ingresso”

Furto, la notte tra il 4 e il 5 marzo, ad Alassio, alla Geltaeria Perlecò.

“Ha rubato il fondo cassa, rotto la porta di ingresso e rubato il portamonete del registratore di cassa", racconta sui social il titolare dell’attività.

"Comprendiamo perfettamente che chi compie questi atti difficilmente conosce il rito di andare a letto con i pensieri legati a conti che non tornano o impegni a cui fare fronte né di alzarsi la mattina per recarsi al lavoro e cercarlo di fare meglio che si può. L’atto compiuto da questo ‘gentiluomo’ testimonia tutta la sua vigliaccheria”, conclude.

È stata presentata regolare denuncia ai Carabinieri, che stanno esaminando le immagini della videosorveglianza interna che hanno ripreso l’accaduto. Le indagini sono in corso.