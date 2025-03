Albisola, cambia nuovamente la viabilità tra Piazza San Francesco, via de Rege e via Lanfranco

Cambia nuovamente la viabilità nel quadrante tra Piazza San Francesco d'Assisi, via de Rege e via Lanfranco ad Albisola Superiore dopo la sperimentazione dello scorso luglio.

La giunta comunale albisolese ha infatti deliberato una nuova modifica sperimentale che porterà i mezzi nuovamente a poter transitare da Corso Ferrari così come avveniva in precedenza.

Sarà quindi aperta la viabilità tramite l'eliminazione parapedonale dell’ingresso in Piazza San Francesco da Corso Ferrari e sarà mantenuto il senso unico di marcia con direzione dall'intersezione tra via Lanfranco e via de Rege ( levante– ponente ).

La sosta massima 60 minuti sarà regolamentata, nel periodo di funzionamento dall'1 giugno al 10 settembre, tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Sono applicate le agevolazioni ai possessori di bollino e sono esclusi gli abbonamenti.

In via se Rege spazio al senso unico di marcia con direzione mare–monti e una contestuale revoca dell’attuale. Sarà istituito in via sperimentale il senso unico di marcia con direzione dalla intersezione da Corso Ferrari a Via Lanfranco ( mare– monte) e disposto all’intersezione dalla Piazza a Via de Rege una segnaletica integrativa verticale e orizzontale che riguarda l'obbligo di svolta a destra o a sinistra e l'eliminazione del dare precedenza e senso vietato da chi proviene da via de Rege e Piazza San Francesco.

Sarà istituita all’intersezione da via Del Cantau e via De Rege segnaletica verticale e orizzontale che riguarda l'obbbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop) e senso vietato da chi proviene da via del Cantau e via de Rege.

Sarà istituita una segnaletica verticale e orizzontale all’intersezione da via de Rege e la piazzetta che riguarda il dare precedenza, l'obbligo di svolta a destra e il senso vietato in direzione mare di via De Rege.

Sarà effettuato un rifacimento dei parcheggi e gli attraversamenti pedonali in conformità alla nuova viabilità.

"Sulla base dei riscontri che avevamo abbiamo valutato insieme ai residenti e alle attività commerciali della zona che ci avevano fatto rilevare una flessione del passaggio e dei guadagni - spiega il Sindaco Maurizio Garbarini - Avevamo già il progetto studiato e tra una ventina di giorni ripristineremo il senso di marcia con l'ingresso dall'Aurelia".

Nella modifica di luglio era stata chiusa Piazza San Francesco da Corso Ferrari; in via Lanfranco era stato cambiato il senso unico di marcia con direzione da via Alba Docilia a via Lanfranco ( ponente – levante ); in Piazza San Francesco era stato disposto il senso unico di marcia con direzione da intersezione Piazza San Francesco a Via De Rege in uscita su Corso Ferrari dal semaforo posizionato dal Museo Trucco in entrambe le direzioni: Savona e Celle Ligure; poi per chi percorre via De Rege verso Corso Ferrari/Museo Trucco giunto su Piazza San Francesco non può più svoltare a sinistra; ed era stata disposta la direzione obbligatoria verso Corso Ferrari.