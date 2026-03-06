Savona, parcheggio di Piazza del Popolo: Binario Blu ricorre in Cassazione contro la sentenza a favore del Comune

Binario Blu non si arrende e arriva al terzo grado di giudizio per la “querelle” con il Comune sul parcheggio di piazza del Popolo.

La società si è rivolta alla Corte di cassazione contro la sentenza di secondo grado che ha riconosciuto le ragioni di Palazzo Sisto sull'area di cui Binario Blu è proprietaria. Quest'ultima contestava al Comune l’“occupazione senza titolo dell’area” chiedendo la restituzione delle aree oltre ad un indennizzo per l'occupazione dal 2005.

Il contenzioso si era aperto con la precedente amministrazione, ma il Tribunale di Savona, nel 2020, aveva riconosciuto che sulle aree si era formata a favore del Comune una servitù di uso pubblico. La società aveva quindi fatto ricorso davanti alla Corte d'Appello di Genova. Che aveva nuovamente dato ragione a Palazzo Sisto.

L’amministrazione Russo aveva poi riaperto l'interlocuzione e con Binario Blu e, nel 2024, si era arrivati alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa sul futuro urbanistico dell’area. Il protocollo era stato prorogato, con l’intenzione di chiedere un rinvio alla Corte d'Appello di Genova. Il rinvio non era stato accolto e la Corte d'Appello aveva dato ragione al Comune.

L'area di piazza del Popolo è una di quelle oggetto della variante al Puc che vede collegata l'area con gli Orti Folconi.