Polizia Locale, Ripamonti alla messa per San Sebastiano: "Presenza fondamentale di raccordo tra istituzioni e cittadini"

Questa mattina l'assessore regionale alla Sicurezza, Paolo Ripamonti, ha preso parte a nome di Regione Liguria alla messa per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, nella basilica di Santa Maria delle Vigne a Genova. La celebrazione è stata officiata dall’arcivescovo monsignor Marco Tasca.

​"Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno operano al servizio delle nostre comunità – commenta Ripamonti – Regione Liguria si impegna ogni anno a contribuire al percorso di formazione degli agenti, riconoscendo nella Polizia Locale una presenza fondamentale e costante sul territorio, impegnata in attività di ascolto, prevenzione e intervento, a fianco dei cittadini nelle strade, nelle scuole e nei quartieri, soprattutto dove è maggiore il bisogno di sicurezza e attenzione".

La messa ha visto inoltre ​la partecipazione dell​'Ensemble Vocale ​del Liceo Musicale Pertini di Genova, ​le cui prestigiose attività internazionali sono sostenute da Regione Liguria con ​fondi dell'assessorato a Immigrazione ed Emigrazione.

"La polizia locale è il primo e più diretto riferimento delle istituzioni verso i cittadini: conosce il territorio, ne interpreta i bisogni e contribuisce a costruire fiducia e coesione sociale - prosegue Ripamonti -. Dietro ogni divisa ci sono persone che con responsabilità e spirito di sacrificio svolgono un lavoro spesso silenzioso, ma essenziale per garantire ordine, legalità e serenità nelle nostre città. A nome mio e di Regione Liguria, grazie per l’impegno e la dedizione".