Borghetto Santo Spirito: nel 2025 meno incidenti sulle strade, più controlli sul territorio e Nucleo Droni a pieno regime

In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’Amministrazione comunale del Comune di Borghetto Santo Spirito presenta un aggiornamento sull’attività svolta nel corso del 2025 dal Corpo di Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, con l’obiettivo di restituire un quadro concreto del lavoro quotidiano svolto sul territorio.

Il 2025 conferma un trend positivo sul fronte della sicurezza stradale, con una sensibile riduzione dei sinistri rilevati, risultato di una presenza costante delle pattuglie, di interventi mirati sulla viabilità e di un approccio operativo sempre più strutturato.

Accanto alle attività su strada, il Corpo ha operato in modo continuativo nei settori della polizia giudiziaria, della vigilanza urbanistico-edilizia, del controllo del commercio, della gestione della ZTL, dei pareri sulla viabilità, della videosorveglianza e del supporto agli altri uffici comunali, confermando un ruolo centrale nella gestione ordinaria e straordinaria del territorio. Particolarmente rilevante l’utilizzo mirato della videosorveglianza, che ha consentito di supportare indagini di Polizia Giudiziaria delle Forze dell’Ordine e di contrastare fenomeni come gli abbandoni illeciti di rifiuti, grazie a un’azione coordinata tra tecnologia e operatori sul campo .

Un capitolo di assoluto rilievo riguarda la piena operatività del Nucleo Operativo Droni. Nel 2025 il servizio è entrato a regime, dopo il completamento dell’iter formativo e autorizzativo del personale, diventando uno strumento stabile e qualificato dell’azione della Polizia Locale.

Tra marzo e dicembre sono stati effettuati oltre 430 voli operativi, per un totale di più di 40 ore di volo e oltre 200 km di territorio monitorato. I droni hanno supportato numerose attività: dal rilievo dei sinistri stradali, con mappature planimetriche e riprese dall’alto che garantiscono maggiore precisione, rapidità e sicurezza, al controllo dei cantieri edili e alle verifiche urbanistiche; dal monitoraggio del territorio urbano, fluviale e boschivo, anche in chiave di prevenzione incendi e tutela ambientale, alla realizzazione di mappature 2D e 3D a supporto della pianificazione e delle attività degli uffici comunali; dalla gestione e il monitoraggio di manifestazioni ed eventi pubblici, fino alle attività di prevenzione e controllo su discariche abusive, corsi d’acqua e aree sensibili.

L’impiego dei droni rappresenta oggi un salto di qualità operativo, che affianca e rafforza il lavoro tradizionale degli agenti sul territorio, con ricadute concrete in termini di efficacia, sicurezza e qualità dei dati raccolti .

Come sottolinea il sindaco Giancarlo Canepa: "I risultati del 2025 dimostrano che investire su professionalità, organizzazione e strumenti adeguati produce effetti concreti. L’impiego dei droni nei rilievi degli incidenti e nelle attività di controllo migliora precisione, sicurezza e tempi di intervento. È un’evoluzione operativa che, unitamente alla videosorveglianza, rafforza il lavoro quotidiano della Polizia Locale e la qualità del servizio reso alla comunità".

Il quadro che emerge è quello di un Corpo sempre più moderno, preparato e integrato, capace di coniugare presenza sul territorio, competenze specialistiche e uso intelligente delle tecnologie, al servizio della sicurezza e della vivibilità della città.