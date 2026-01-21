Nuova passeggiata di levante a Varazze, proseguono i lavori: dovrebbero concludersi ad aprile

Proseguono i lavori della nuova passeggiata di levante a Varazze.

Sono stati ultimati i cordoli della ringhiera e lato strada sarà presente della aiuole e la pista ciclabile.

"Abbiamo chiesto una variante per implementare il verde, un grosso polmone della città" ha spiegato il vicesindato e assessore ai lavor pubblici Filippo Piacentini.

I lavori del primo lotto dovrebbero concludersi ad aprile.

Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche con il capogruppo di minoranza Antonio Ghigliazza che ha annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti richiedendo un accesso agli atti sui lavori per il restyling del fronte mare varazzino con l''aumento della cifra complessiva sui 10.6 milioni di euro. In prima battuta erano stati stanziati per il progetto dalla Regione un finanziamento di 5 milioni 974mila euro e un cofinanziamento comunale di un milione poi incrementato dal Comune con ulteriori 3 milioni e 750mila euro per far fronte all'incremento dei prezzi e per maggiori oneri. Non è tardata ad arrivare poi la risposta del Sindaco Luigi Pierfederici (leggi QUI).

Il progetto è suddiviso in tre lotti. Il primo prevede la totalità delle opere a mare, lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi.

Nella progettazione è prevista la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata.

Il terzo lotto prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).