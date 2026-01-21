Varazze, in biblioteca una conferenza sulla Seconda Campagna d’Italia

Sabato 24 gennaio, alle ore 16.30, presso la biblioteca civica “Eugenio Montale” di Varazze, si terrà la conferenza “Le pietre raccontano – Quei giorni d’aprile di fumo, polvere e grida”, dedicata agli avvenimenti che interessarono il territorio durante la Seconda Campagna d’Italia del 1800.

L’incontro approfondirà il legame tra la grande storia europea e le vicende locali che coinvolsero i monti del comprensorio varazzino nel corso della campagna militare napoleonica, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e approfondimento storico.

La conferenza sarà curata da Giuan Marti e Antonella Ratto, che guideranno i presenti attraverso ricostruzioni, testimonianze e documentazione storica dell’epoca.

Al termine dell’incontro è prevista un’esposizione di reperti francesi e austroungarici, provenienti da collezioni private, che permetterà di osservare materiali originali legati agli eventi narrati. L’iniziativa è aperta al pubblico.