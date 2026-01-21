 / Eventi

Eventi | 21 gennaio 2026, 12:18

Varazze, in biblioteca una conferenza sulla Seconda Campagna d’Italia

Il 24 gennaio con inizio alle ore 16.30

Varazze, in biblioteca una conferenza sulla Seconda Campagna d’Italia

Sabato 24 gennaio, alle ore 16.30, presso la biblioteca civica “Eugenio Montale” di Varazze, si terrà la conferenza “Le pietre raccontano – Quei giorni d’aprile di fumo, polvere e grida”, dedicata agli avvenimenti che interessarono il territorio durante la Seconda Campagna d’Italia del 1800.

L’incontro approfondirà il legame tra la grande storia europea e le vicende locali che coinvolsero i monti del comprensorio varazzino nel corso della campagna militare napoleonica, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e approfondimento storico.

La conferenza sarà curata da Giuan Marti e Antonella Ratto, che guideranno i presenti attraverso ricostruzioni, testimonianze e documentazione storica dell’epoca.

Al termine dell’incontro è prevista un’esposizione di reperti francesi e austroungarici, provenienti da collezioni private, che permetterà di osservare materiali originali legati agli eventi narrati. L’iniziativa è aperta al pubblico.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium